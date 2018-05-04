«Локомотив» подтвердил продление контракта с Семиным

Автор: Михаил Серебряков 0

Yriy Semin

«Локомотив» официально подтвердил информацию о продлении контракта с главным тренером Юрием Семиным. Соглашение заключено по схеме «1+1».

Ранее сообщалось, что опция продления контракта на год вступит в силу в случае, если в следующем сезоне «Локомотив» под руководством Семина сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов и успешно выступить в Кубке России.

В настоящий момент «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В случае победы в матче 29-го тура чемпионата с «Зенитом», который состоится завтра, 5 мая, в Москве, «железнодорожники» гарантируют себе чемпионский титул.

Фото: Global Look Press
Источник:  официальный твиттер «Локомотива»

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