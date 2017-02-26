«Локомотив» планирует судиться с агентом Алексея Миранчука

Руководство «Локомотива» собирается подать в суд на агента Алексея Миранчука Вадима Шпинева. Об этом сообщил адвокат московского клуба Василий Грищак.

«По сообщениям Грищака, агент оклеветал президента красно-зеленых Илью Геркуса. Шпинев заявил, что Геркус звонил в другие клубы с просьбой прислать фейковые предложения по Алексею Миранчуку. Однако этим заявлениям нет обоснования. В данной ситуации «Локомотив» планирует подать судебный иск против Шпинева.

Напомним, в зимнее трансферное окно 21-летний Миранчук мог перейти в казанский «Рубин». Однако сделка не состоялась из-за разногласий по поводу суммы трансфера.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»