«Локомотив» планирует арендовать стадион «Фишт»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Фишт

Московский «Локомотив» хочет использовать сочинский стадион для игр и тренировок. Об этом сообщила министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

«Позавчера поступил вопрос от футбольного клуба «Локомотив» о рассмотрении возможности проведения тренировок и игр на стадионе. Люди побывали на стадионе, посмотрели и им очень понравилось. Их интересует возможность использования этого стадиона», – заявила Чернова.

«Железнодорожники» занимают 10 место, но от зоны еврокубков их отделяет всего шесть очков. Также «Локомотив» продолжает борьбу за Кубок страны.

Фото: Global look press
Источник: ТАСС

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Никита Пронин

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