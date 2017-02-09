«Локомотив» отказался от приобретения Стивена Колкера

Недавно «Локомотив» согласовал контракт со Стивеном Колкером. Сегодня московский клуб заявил, что не будет арендовать Стивена Колкера у «КПР».

На днях «Локомотив» и Колкер согласовали контракт, и оставалось уладить несколько деталей. Теперь сообщается, что «железнодорожники» отказались от приобретения английского защитника.

9 февраля «Локомотив» опубликовал запись в твиттере, отметив, что 22-й номер в команде остнется свободным. «Локомотив» продолжает поиск игроков.

Также СМИ сообщают, что переход не состоится, так как Колкер постоянно менял свои условия. Кроме того, переезжать в Москву не захотели члены его семьи.

Колкер забил 2 мяча в 13 матчах в текущем сезоне. «КПР» находится на 19 месте после 30 туров Чемпионшипа. «Локомотив» занимает 10-ю строчку с 23-мя очками.

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Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС