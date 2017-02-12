«Локомотив» отказался от покупки Стивена Колкера из-за поведения футболиста

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер продолжит выступать за клуб и не перейдет в «Локомотив». Сообщается, что столичный клуб вышел из переговоров по аренде игрока.

Напомним, футболист на днях был оштрафован в Лондоне за пьяный дебош.

Представители железнодорожников попытались довести сделку до конца, но игрок сообщил, что не хочет переходить в стан московской команды на правах аренды и потребовал контракт на 3,5 года с зарплатой около 100 тысяч фунтов в неделю. В итоге, «Локомотив» отказался вести переговоры с футболистом, посчитав его поведение неуважительным по отношению к клубу.

25-летний Колкер выступает за «Куинз Парк Рейнджерс» с 2014 года. На его счету 42 матча и три забитых гола.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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