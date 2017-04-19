«Локомотив» отдал в аренду «Краснодару» Илью Абаева

Голкипер «Локомотива» Илья Абаев перешел в «Краснодар» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

«Локомотив» объявил о переходе вратаря Ильи Абаева в «Краснодар». Кубанский клуб взял футболиста в аренду до окончания сезона.

Ранее «Краснодар» получил разрешение оформить переход вратаря вне заявочного периода.

В текущем розыгрыше РФПЛ Илья Абаев провел за «Локомотив» один матч в чемпионате, отыграв 90 минут во встрече с «Арсеналом» (1:1).

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Источник: официальный сайт «Локомотива»