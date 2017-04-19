«Локомотив» отдал в аренду «Краснодару» Илью Абаева

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Абаев

Голкипер «Локомотива» Илья Абаев перешел в «Краснодар» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

«Локомотив» объявил о переходе вратаря Ильи Абаева в «Краснодар». Кубанский клуб взял футболиста в аренду до окончания сезона.

Ранее «Краснодар» получил разрешение оформить переход вратаря вне заявочного периода.

В текущем розыгрыше РФПЛ Илья Абаев провел за «Локомотив» один матч в чемпионате, отыграв 90 минут во встрече с «Арсеналом» (1:1).

Фото: официальный сайт «Локомотива»
Источник: официальный сайт «Локомотива»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Нобель Арустамян: «Боруссия» проявляет предметный интерес к Шатову»

Караваев

Спортивный директор «Спарты»: «Есть только одна команда, в которую может перейти Караваев, – «Спартак»

Сельта - Краснодар

Лига Европы. 1/8 финала. «Краснодар» упускает ничью на 90-й минуте встречи

Добавить комментарий

Войти с помощью: 