Премьер-лига. 29-й тур. Локомотив» обыгрывает «Зенит» со счетом 1:0 и становится трехкратным чемпионом России

Автор: Евгений Морозов 0

«Локомотив» обыгрывает «Зенит» со счетом 1:0 и становится трехкратным чемпионом России. Победный гол забил на последних минутах забил Эдер.

Премьер-лига. 29-й тур
ЛОКОМОТИВ – ЗЕНИТ – 1:0 (0:0)
Москва. 5 мая.
Стадион: «РЖД-Арена». 26109  зрителей.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука (Пейчинович, 46), Кверквелия, Фарфан, Миранчук (Эдер, 79), Фернандеш, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Миранчук (Баринов, 90).
«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Мевля, Смольников (Полоз, 81), Кузяев, Жирков (Плетнев, 69), Паредес, Краневиттер, Ерохин, Заболотный, Дриусси.

Предупреждения: Дриусси (24), Игнатьев (25), Кузяев (55), Краневиттер (62), Паредес (67), Мевля (76), Гильерме (90).

Гол: 1:0 — Эдер (88)

6 (5) удары (в створ) 5 (2)
13 фолы 23
2 угловые 3
2 офсайды 0
50 % владения мячом 50

«Локомотив» победил «Зенит» в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги и  обеспечил себе победу в турнире за несколько туров до конца. Победный гол в самой концовке забил португальский нападающий Антонио Эдер.

«Локомотив» впервые за 14 лет и в третий раз в истории выиграл чемпионат России. К двум предыдущим победам, в 2002 и 2004 годах, команду так же приводил Юрий Семин.

Фото: «Локомотив»
Источник: Еженедельник «Футбол»

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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