Премьер-лига. 29-й тур. Локомотив» обыгрывает «Зенит» со счетом 1:0 и становится трехкратным чемпионом России

«Локомотив» обыгрывает «Зенит» со счетом 1:0 и становится трехкратным чемпионом России. Победный гол забил на последних минутах забил Эдер.
Премьер-лига. 29-й тур
ЛОКОМОТИВ – ЗЕНИТ – 1:0 (0:0)
Москва. 5 мая.
Стадион: «РЖД-Арена». 26109 зрителей.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука (Пейчинович, 46), Кверквелия, Фарфан, Миранчук (Эдер, 79), Фернандеш, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Миранчук (Баринов, 90).
«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Мевля, Смольников (Полоз, 81), Кузяев, Жирков (Плетнев, 69), Паредес, Краневиттер, Ерохин, Заболотный, Дриусси.
Предупреждения: Дриусси (24), Игнатьев (25), Кузяев (55), Краневиттер (62), Паредес (67), Мевля (76), Гильерме (90).
Гол: 1:0 — Эдер (88)
6 (5) удары (в створ) 5 (2)
13 фолы 23
2 угловые 3
2 офсайды 0
50 % владения мячом 50
«Локомотив» победил «Зенит» в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги и обеспечил себе победу в турнире за несколько туров до конца. Победный гол в самой концовке забил португальский нападающий Антонио Эдер.
«Локомотив» впервые за 14 лет и в третий раз в истории выиграл чемпионат России. К двум предыдущим победам, в 2002 и 2004 годах, команду так же приводил Юрий Семин.
Фото: «Локомотив»
Источник: Еженедельник «Футбол»