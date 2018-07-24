«Локомотив» объявил о переходе Гжегожа Крыховяка

Автор: Евгений Морозов 0

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Гжегож Крыховяк продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Об этом  «железнодорожники» сообщают в своем официальном «инстаграме».

Польский футболист будет выступать за свою новую команду под номером 7. Ранее сегодня, 24 июля, на скорое подписание контракта с Крыховяком намекали «Локомотив» и лично президент клуба Илья Геркус.

Сообщалось, что «Локомотив» возьмет Крыховяка в аренду у «ПСЖ» на один сезон, после чего у московского клуба будет возможность выкупить контракт игрока за € 10 млн.

За свою карьеру 28-летний полузащитник успел поиграть за такие клубы, как «Бордо», «Реймс», «Нант» и «Севилья». В прошедшем сезоне Крыховяк играл за «Вест Бромвич Альбион» на правах аренды.

Фото: «Локомотив»
Источник: Instagram

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Гжегож Крыховяк

Хавбек «ПСЖ» Гжегож Крыховяк заинтересовал «Спартак» и «Локомотив»

Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк на следующей неделе пройдет медосмотр для «Локомотива»

Алисон Бекер стал самым дорогим вратарем в истории, Гжегож Крыховяк может перейти в «Локомотив», Антонио Конте будет судиться с «Челси». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 