«Локомотив» объявил о переходе Гжегожа Крыховяка

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Гжегож Крыховяк продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Об этом «железнодорожники» сообщают в своем официальном «инстаграме».

Польский футболист будет выступать за свою новую команду под номером 7. Ранее сегодня, 24 июля, на скорое подписание контракта с Крыховяком намекали «Локомотив» и лично президент клуба Илья Геркус.

Сообщалось, что «Локомотив» возьмет Крыховяка в аренду у «ПСЖ» на один сезон, после чего у московского клуба будет возможность выкупить контракт игрока за € 10 млн.

За свою карьеру 28-летний полузащитник успел поиграть за такие клубы, как «Бордо», «Реймс», «Нант» и «Севилья». В прошедшем сезоне Крыховяк играл за «Вест Бромвич Альбион» на правах аренды.

Фото: «Локомотив»

Источник: Instagram