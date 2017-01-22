«Локомотив» объявил о назначении Эрика Штоффельсхауса на пост спортивного директора

Спортивным директором ФК «Локомотив» назначен Эрик Штоффельсхаус. Новый спортивный директор рассказал о поставленных перед ним задачах.

«Рад приветствовать болельщиков «Локомотива» и моих новых одноклубников, с которыми уже вовсю знакомлюсь на сборе команды в Испании. Разумеется, я собирал информацию о «Локомотиве», беседовал о планах с руководителями клуба и уже успел понаблюдать за тренировкой на сборе. Могу сказать, что у нас очень талантливая команда. Думаю, в ближайшие пару лет в основном составе появится еще больше молодых игроков, которых мы будем развивать, и с которыми будем выходить на новый уровень. Это наша главная задача.

В системе «Шальке» я провел много счастливых лет. Восемь лет в Академии клуба: два года в качестве тренера, шесть лет в качестве ассистента менеджера всех структур Академии. В 2006 году перешел в главную команду и стал помощником спортивного директора. Мне посчастливилось работать с такими футболистами, как Мануэль Нойер, Бенедикт Хеведес, Месут Озил и другими талантливыми ребятами. Многие воспитанники Академии «Шальке» действительно стали успешными и известными футболистами.

Полученный опыт в «Шальке» был востребован в Канаде. И это был очень интересный период работы. Я узнал много нового, погрузился в другую среду и подтянул свой английский. Впрочем, я уже полностью переключился на работу в «Локомотиве». С нетерпением буду ждать поездки в Москву, впереди новый опыт», — рассказал Эрик Штоффельсхаус.

Эрик Штоффельсхаус родился 14 декабря 1970 г. в Германии. Он имеет тренерское и управленческое образование, обладает богатым опытом работы в сфере юношеского футбола и спортивного менеджмента.

С 1998 г. — в системе «Шальке» (Германия) в качестве тренера и функционера;

2013-2014 гг. — технический директор ФК «Оттава» (Канада);

2014 — 2017 гг. — технический директор федерации футбола г. Йорк (Канада).

После 17 туров «Локомотив» занимает 10 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка.

Фото: Официальный сайт «Локомотива»

Источник: Официальный сайт «Локомотива»