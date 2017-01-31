«Локомотив» необычно представил новичка команды

«Локомотив» представил нового футболиста команды в необычном формате. Напомним, что на днях «железнодорожники» подписали перуанского полузащитника Джефферсона Фарфана.
В своем тивиттере «железнодорожники» выложили фотографию новичка команды. Кто это – неизвестно. Под фотографией «красно-зеленые» подписали хештэг «Три льва», но не показали его лицо.
#ComingSoon 🔥🔥🔥#ThreeLions 🦁🦁🦁 #BigBang
Дадим вторую подсказку после 50 ретвитов 😎 pic.twitter.com/i5kndFHQwb
— ФК Локомотив (@fclm_official) January 31, 2017
«Локомотив» занимает 10-ю строчку имея 23 очка в своем активе.
Фото: официальный сайт «Локомотива»
Источник: Спорт-Экспресс