«Локомотив» необычно представил новичка команды

«Локомотив» представил нового футболиста команды в необычном формате. Напомним, что на днях «железнодорожники» подписали перуанского полузащитника Джефферсона Фарфана.

В своем тивиттере «железнодорожники» выложили фотографию новичка команды. Кто это – неизвестно. Под фотографией «красно-зеленые» подписали хештэг «Три льва», но не показали его лицо.

«Локомотив» занимает 10-ю строчку имея 23 очка в своем активе.

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Источник: Спорт-Экспресс