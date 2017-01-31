«Локомотив» необычно представил новичка команды

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Локомотив

«Локомотив» представил нового футболиста команды в необычном формате. Напомним, что на днях «железнодорожники» подписали перуанского полузащитника Джефферсона Фарфана.

В своем тивиттере «железнодорожники» выложили фотографию новичка команды. Кто это – неизвестно. Под фотографией «красно-зеленые» подписали хештэг «Три льва», но не показали его лицо.

«Локомотив» занимает 10-ю строчку имея 23 очка в своем активе.

Фото: официальный сайт «Локомотива»
Источник: Спорт-Экспресс

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Никита Пронин

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