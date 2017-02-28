«Локомотив» не сумел договориться о новом контракте с Ренатом Янбаевым

Защитник «Локомотива» Ренат Янбаев отказался продлевать контракт с «Локомотивом». Футболиста не устроила заработная плата, предлагаемая руководством клуба.

Защитник московского футбольного клуба «Локомотива» Ренат Янбаев отказался от продления контракта с «железнодорожниками». По имеющейся информации, камнем преткновения стала зарплата, указанная в новом соглашении.

Руководство «Локомотива» предложило 32-летнему защитнику условия ниже, чем полагались игроку по действующему контракту. Текущий договор Янбаева со столичным клубом истекает летом 2017 года.

В этом сезоне защитник провел 10 матчей в премьер-лиге и отметился голевой передачей. Также напомним, что в зимнее трансферное окно на Рената Янбаева претендовал «Краснодар».