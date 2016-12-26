«Локомотив» не отпустит Самедова в Спартак меньше, чем за 5 миллионов евро

Президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию, что «Спартак» сделал предложение о покупке полузащитника Александра Самедова за 3 миллиона евро. На данным момент «красно-белые» не готовы платить 5 миллионов евро, прописанные в качестве отступных в контракте полузащитника, а руководство железнодорожников не готово эту сумму снижать.

«Не знаю об этом, предложения от «Спартака» мы пока не получали. Впрочем, понедельник — рабочий день, и, возможно, что-то на почте есть. Позиция «Локо» не поменялась — Самедов стоит пять миллионов евро. Даже если предложение, возможно, поступило, позиция от этого не поменялась – в «Спартак» или любой другой российский клуб Самедов уходит только за пять миллионов евро», — сказал Илья Геркус.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс