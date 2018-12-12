«Локомотив» на выезде уступил «Шальке», жена Дениса Глушакова написала на него заявление в полицию. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 декабря.

1. Лига чемпионов. 6-й тур. Результаты дня

«Локомотив» уступил «Шальке», «Ливерпуль» победил «Наполи», всего было сыграно 8 матчей.

2. Болельщики «Локомотива» устроили драку в поезде перед матчем с «Шальке»

Фанаты «железнодорожников» и «Шальке» сошлись врукопашную и были задержаны полицией.

3. Открытие стадиона «Тоттенхэма» откладывается

Команда переедет на новую арену не раньше февраля.

4. Полиция проверяет Дениса Глушакова из-за угрозы убийством

Жена капитана «Спартака» написала на него заявление.

5. КХЛ. «Салават Юлаев» победил «Йокерит»

«Уфимские финны» выиграли на выезде, героем матча стал Теему Хартикайнен.

Фото: Global Look Press

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