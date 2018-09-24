«Локомотив» может уволить Семина, предложив ему почетный пост в клубе без возможности принятия решений

Автор: Евгений Морозов 0

РПЛ. 2 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0. Москва. «РЖД Арена». 4 августа 2018 г.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может покинуть свой пост. Специалиста могут уволить в ближайшее время.

В клубе рассматривают замены специалиста с предложением ему почетного поста (почетного президента/вице-президента/в совете директоров) без возможности принятия каких-либо решений. Нынешнее положение команды в турнирной таблице не устраивает руководство железнодорожников.

«Локомотив» проиграл «Зениту» (3:5) в матче восьмого тура РПЛ, и на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице, имея девять очков в активе.

Фото: Сергей Дроняев
Источник:  Telegram

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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