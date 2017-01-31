«Локомотив» может приобрести защитника «Крыльев Советов»

Защитник Тимофей Маргасов может перейти из «Крыльев Советов» в «Локомотив». По имеющейся информации, контракт с футболистом будет рассчитан на 3,5 года.

Сделка будет официально оформлена в ближайшие дни. Планируется, что Маргасов присоединится к «Локо» на третьем сборе.

24-летний Маргасов стал игроком «Крыльев» в 2016 году, перейдя в самарский клуб из «Ростова». В текущем розыгрыше чемпионата России защитник провел пять матчей , в которых не отметился результативными действиями.

После 17 туров Локомотив занимает 10 место, имея в своем активе 23 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат