«Локомотив» может приобрести Кирилла Панченко

«Локомотив» заинтересован в приобретении Кирилла Панченко. Сейчас нападающий выступает в «Динамо» на правах аренды.

Прошедшим летом форвард присоединился к «Динамо» на правах аренды, при этом договор между клубами содержит пункт о сумме отступных, заплатив которую бело-голубые могут выкупить футболиста. Речь идет о сумме около 1,7 млн евро, при этом решение о приобретении прав на 27-летнего нападающего «Динамо» должно принять до 31 января включительно.

Кроме того, интерес к Панченко проявляет «Локомотив»: железнодорожники хотят приобрести его и рассчитывают, что договориться о покупке будет проще именно с «Динамо», а не с ЦСКА.

Армейцы ждут решения «Динамо». Дело в том, что летом Кирилл Панченко был близок к переходу в «Уфу», где на тот момент главным тренером был Виктор Гончаренко, зимой возглавивший ЦСКА. Игрок в итоге принял приглашение «Динамо», однако Гончаренко не возражает поработать с форвардом и сейчас.

На минувшей неделе пресс-служба ВФСО «Динамо» распространила заявление о намерении разорвать соглашения с дорогостоящими исполнителями. «Расторжение контракта с Александером Бюттнером позволило значительно сократить расходы будущих периодов. На очереди и другие игроки, в том числе дорогостоящие, расторжение контрактов с которыми позволит также разгрузить платежную ведомость», — говорится в заявлении.

В нынешнем розыгрыше ФНЛ Кирилл Панченко провел за бело-голубых 21 матч и отметился 15 забитыми мячами. Также форвард записал в своей актив один гол в матче против «Тосно», который завершился поражением москвичей и вылетом из Кубка России.

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу, набрав 54 очка после 24 матчей и имея отрыв от преследующего их «Тосно» в 5 очков.

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Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс