«Локомотив» может не продлить соглашение с Дмитрием Тарасовым

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов может покинуть «железнодорожников» летом. Об этом сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.

«Локомотив» собирается команду усиливать. Как считает Семин и весь клуб, команда нуждается в способном сыграть на фланге в атаке. То есть такой игрок, который в перспективе может выходить в стартовом составе и играть вингера на левом или правом фланге. Поиски продолжаются. Есть два варианта пути: российский рынок и молодой футболист или иностранный игрок.

Также «Локомотив» размышляет по поводу центрального хавбека. Есть великолепный Игорь Денисов. Но мы знаем, что с ним в паре обычно играет Дмитрий Тарасов. У него через полгода заканчивается контракт. Пока нет понимания ни у «Локомотива», ни у Тарасова, будет ли продление соглашения. Весьма вероятно, что контракт продлен не будет.

Тогда «Локомотиву» придется искать на эту позицию нового игрока. Хотя есть Дмитрий Баринов, который неплохо себя зарекомендовал», — рассказал Арустамян.

В текущем сезоне РФПЛ полузащитник провел 15 матчей. В этих встречах он забил за красно-зеленых один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: «Секретные материалы»