«Локомотив» может арендовать Гильермо Марипана

«Локомотив» заинтересован в приобретении чилийского защитника. Футболист «Универсидад Католика» Гильермо Марипан может быть арендован «железнодорожниками» до конца сезона.

По имеющейся информации, «Локомотив» предложил чилийскому клубу 350 тысяч евро за аренду Марипана до конца сезона. Москвичи сохранят за собой возможность выкупа за 2 миллиона 150 тысяч.

В нынешнем сезоне Марипан провел за «Универсидад Католику» 15 матчей, в которых забил один гол. В составе этого клуба защитник дважды становился чемпионом Чили и один раз выигрывал Суперкубок страны.

В январе 2017 года игрок дебютировал за сборную Чили.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС