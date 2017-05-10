Дмитрий Лоськов выйдет на поле в матче с «Оренбургом»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Локомотив, Дмитрий Лоськов

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов выйдет на поле в домашнем матче с «Оренбургом». Встреча 28-го тура состоится 13 мая в 19:30.

«В матче с «Оренбургом» на поле выйдет легенда нашего клуба, держатель множества рекордов «Локомотива» – Дмитрий Лоськов! Мы долго ждали этого момента, и вот он настал! Приходите на стадион, чтобы потом смело сказать: «Я видел легенду», — сообщается в официальном инстаграме «Локомотива».

Последний раз Лоськов выходил на поле в сезоне 11/12. «Локомотив» стал обладателем Кубка России и уже решил свои задачи на этот сезон. «Оренбург» находится на 13 месте и борется за выживание.

Фото: официальный сайт «Локомотива»
Источник: Чемпионат.com

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