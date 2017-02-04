«Локомотив» могут покинуть два молодых футболиста

«Локомотив» получил трансферные предложения сразу по двум футболистам. Об этом сообщил агент Вадим Шпинев.

«Есть интерес по молодым ребятам из «Локо», и я сейчас не про братьев Миранчуков. Предложения есть по Михаилу Лысову, Ивану Галанину. Илья Геркус обещал пересмотреть условия их контрактов, но решение будут принимать парни», — заявил Шпинёв.

19-летний нападающий Михаил Лысов и 18-летний полузащитник Иван Галанин пока ни разу не сыграли в официальных матчах за «железнодорожников». Оба футболиста выступают за сборную Россию U-19.

«Локомотив» занимает 10-ю строчку с 23-мя очками.

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Источник: Чемпионат.com