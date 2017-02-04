«Локомотив» могут покинуть два молодых футболиста

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Локомотив "молодежка"

«Локомотив» получил трансферные предложения сразу по двум футболистам. Об этом сообщил агент Вадим Шпинев.

«Есть интерес по молодым ребятам из «Локо», и я сейчас не про братьев Миранчуков. Предложения есть по Михаилу Лысову, Ивану Галанину. Илья Геркус обещал пересмотреть условия их контрактов, но решение будут принимать парни», — заявил Шпинёв.

19-летний нападающий Михаил Лысов и 18-летний полузащитник Иван Галанин пока ни разу не сыграли в официальных матчах за «железнодорожников». Оба футболиста выступают за сборную Россию U-19.

«Локомотив» занимает 10-ю строчку с 23-мя очками.

Фото: официальный сайт «Локомотива»
Источник: Чемпионат.com 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Никита Пронин

Читайте по теме

РФПЛ. «Урал» проиграл «Мордовии»

Голкипер «Урала» считает, что не нужно целовать штанги

Довести до готовности. Почему «Рома» не сможет помешать «Ювентусу» выиграть скудетто

Добавить комментарий

Войти с помощью: 