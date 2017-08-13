«Локомотив» интересуется бразильским нападающим «Эшторила»

«Железнодорожники» отправили скаута на матч первого тура чемпионата Португалии «Порту» — «Эшторил». Целью просмотра стал форвард гостей Клебер Лауде Пинейро.

27-летний бразилец в прошлом сезоне забил 8 голов в 26 матчах португальской Примеры. До перехода в «Эшторил» Клебер выступал за «Порту», «Маритиму», «Бэйцзинь Гоань», «Палмейрас» и «Атлетико Минейро».

Сообщается, что представитель «Локо» остался доволен игрой Клебера. В скором времени «железнодорожники» должны сделать «Эшторилу» официальное предложение о трансфере нападающего.

Фото: Р-Спорт

Источник: Record

Антон Муша Choose Life. Choose Action. Choose Football