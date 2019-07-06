«Локомотив» и «Зенит» откроют сезон матчем за Суперкубок России

В матче за Олимп-Суперкубок России-2019 встретятся московский «Локомотив» и питерский «Зенит». Эта игра станет первой в футбольном сезоне-2019/20, а пройдет встреча 6 июня в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке.

Железнодорожники примут участие в матче, который начнется в 19 часов по московскому времени, в качестве обладателя Кубка России, а «Зенит» — как чемпион страны. Обе команды ранее уже становились обладателями Суперкубка: «Локо» — дважды, 2003-м и 2005-м годах, а «Зенит» — четырежды, в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах. При этом два раза питерцы побеждали именно «Локомотив»: в 2008-м (2:1) и 2015-м — 1:1 (4:2 в серии пенальти).

На предстоящей встрече на стадионе «Динамо» ожидается аншлаг. Новая арена в Петровском парке вмещает 25 тысяч человек. Поле полностью готово к Суперкубку, согласно сообщению УК «Динамо». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с лучшим судей сезона-2018/19 Сергеем Лапочкиным. Однако системы видеопомощи арбитрам (VAR) на Суперкубке не будет.

«Настроение предыгровое, очень волнуемся, потому что это первая игра в сезоне, у нас фактически новая команда, — накануне рассказал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. — Не смогут завтра сыграть защитники: Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Ротенберг, с прошлого года травмы еще не вылеченные, они пока только индивидуально занимаются»

Состав «Локомотива» в межсезонье действительно обновился: команду покинули 8 игроков: Виталий Денисов, Игорь Денисов, Алан Касаев, Тарас Михалик, Дмитрий Тарасов, Хвича Кварацхелия, Аршак Корян и Игорь Портнягин. Кроме того, на Кубке Америке тяжелую травму получил перуанец Джефферсон Фарфан. Еще один лидер — португалец Мануэл Фернандеш пока не заключил новое соглашение с клубом. Железнодорожники приобрели двух новичков-защитников — Дмитрия Живоглядова («Уфа») и Серкейру Мурило («Крузейро», Бразилия).

Чемпион России не так сильно изменился к Суперкубку. Александр Анюков завершил карьеру, став помощников Сергея Семака в штабе «Зенита». А единственным новичком питерцев пока стал бразильский защитник немецкого «Гамбурга» Дуглас Сантос.

«Локомотив» один из лидеров последних лет, команда, которая стала чемпионом в 2018 году, боролась за чемпионство и в прошлом сезоне. Соперник очень серьезный, хорошая команда, ждем хорошей и интересной игры», — так отозвался о железнодорожниках главный тренер «Зенит» Сергей Семак.

Ранее Суперкубок разыгрывался 16 раз, 12 раз победу одерживали чемпионы предыдущего сезона, обладатели Кубка страны завоевывали трофей трижды.

Календарь РПЛ. Сезон-2019/20

Фото: Сергей Дроняев, ФК «Зенит»

Источник: еженедельник «Футбол»

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