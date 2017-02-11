«Локомотив» и «Спартак» заинтересованы в услугах Шандао

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Шандао

Московские футбольные клубы «Локомотив» и «Спартак» проявляют заинтересованность в услугах защитника махачкалинского «Анжи» Шандао. Об этом сообщил представитель бразильского футболиста Ролим Кармо.

«Я ищу варианты в России, например, «Локомотив» или «Спартак. Россия — очень хорошее место, и мы ждем предложений от других команд. Были письма и звонки из «Локомотива» и «Спартака». Шандао очень хороший игрок и на данный момент наш приоритет — «Спартак», и это тот футболист, который как раз нужен красно-белым», — сказал Кармо.

Также агент подтвердил, что также возможен переход в бразильский «Гремио».

В «Анжи», куда бразилец перешел из «Кубани», Шандао выступает с лета 2016 года, всего сыграв семь матчей за команду. Футболист перешел в «Кубань» в феврале 2013 года. В сезоне-2015/16, в котором краснодарский клуб покинул высший дивизион чемпионата России и вылетел в Футбольную национальную лигу, защитник провел 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. В составе «Кубани» Шандао стал финалистом Кубка России — 2014/15.

Фото: Официальный сайт РФПЛ

ИсточникТАСС

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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