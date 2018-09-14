«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью, Владимир Габулов расторг контракт с «Брюгге», сборная Аргентины попалась на контрабанде. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 сентября.

1. «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом»

Во втором тайме у «железнодорожников» удалили Гжегожа Крыховяка, но им все же удалось спасти очко на домашней арене.

2. Сауль отклонил предложение «Барселоны»

Каталонцы имеют приоритетное право на приобретение хавбека, однако тот предпочел остаться в «Атлетико».

3. Владимир Габулов расторг контракт с «Брюгге»

Голкипер выступал за бельгийский клуб с января этого года и провел в его составе девять встреч.

4. Футболисты сборной Аргентины оказались контрабандистами

По возвращении команды из США сотрудники таможни конфисковали незадекларированные предметы общей стоимостью в 20 тысяч евро.

5. Маурицио Сарри попал в итальянскую энциклопедию

Теперь его фамилия — неологизм.

6. Игроки «Лейпцига» вместо штрафов будут крутить «колесо неудачи»

Оригинальную систему наказаний придумал тренер «быков» Ральф Рангник.

Фото: Сергей Дроняев

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