«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью, Владимир Габулов расторг контракт с «Брюгге», сборная Аргентины попалась на контрабанде. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 сентября.
1. «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом»
Во втором тайме у «железнодорожников» удалили Гжегожа Крыховяка, но им все же удалось спасти очко на домашней арене.
2. Сауль отклонил предложение «Барселоны»
Каталонцы имеют приоритетное право на приобретение хавбека, однако тот предпочел остаться в «Атлетико».
3. Владимир Габулов расторг контракт с «Брюгге»
Голкипер выступал за бельгийский клуб с января этого года и провел в его составе девять встреч.
4. Футболисты сборной Аргентины оказались контрабандистами
По возвращении команды из США сотрудники таможни конфисковали незадекларированные предметы общей стоимостью в 20 тысяч евро.
5. Маурицио Сарри попал в итальянскую энциклопедию
Теперь его фамилия — неологизм.
6. Игроки «Лейпцига» вместо штрафов будут крутить «колесо неудачи»
Оригинальную систему наказаний придумал тренер «быков» Ральф Рангник.
Фото: Сергей Дроняев