«Локомотив» готов продлить соглашения с Игорем Денисовым и Майконом

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Руководство московского «Локомотива» планирует подписать обновленные контракты с некоторыми футболистами команды. Об этом сообщил президент «железнодорожников» Илья Геркус.

По словам Геркуса, клуб рассчитывает на продолжение сотрудничества с бразильским форвардом Майконом, контракт которого истекает летом этого года. Также «Локомотив» планирует выкупить из аренды полузащитника Игоря Денисова. Права на 32-летнего хавбека принадлежит «Динамо».

После 17 туров РФПЛ красно-зеленые набрали 23 очка. На зимнюю паузу «железнодорожники» ушли на 10-м месте.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный канал ФК «Локомотив» в YouTube

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