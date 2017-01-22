«Локомотив» готов продлить соглашения с Игорем Денисовым и Майконом

Руководство московского «Локомотива» планирует подписать обновленные контракты с некоторыми футболистами команды. Об этом сообщил президент «железнодорожников» Илья Геркус.

По словам Геркуса, клуб рассчитывает на продолжение сотрудничества с бразильским форвардом Майконом, контракт которого истекает летом этого года. Также «Локомотив» планирует выкупить из аренды полузащитника Игоря Денисова. Права на 32-летнего хавбека принадлежит «Динамо».

После 17 туров РФПЛ красно-зеленые набрали 23 очка. На зимнюю паузу «железнодорожники» ушли на 10-м месте.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный канал ФК «Локомотив» в YouTube