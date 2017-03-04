«Локомотив» готов потратить на Квинси Промеса от 7 до 10 миллионов евро

Президент «Локомотива» Илья Геркус готов купить Квинси Промеса у «Спартака». Также Геркус назвал цели и задачи «железнодорожников» на оставшуюся часть сезона.

«В каждое трансферное окно ставится задача усилить команду, чтобы достичь нужного результата. Если нам предложат Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги. Голландец – суперигрок, стоящий на самом деле 15–20 миллионов. Это была бы отличная инвестиция.

Задача – выступить достойно, соответственно своему бренду. Занять место, которое позволит в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы. Успешно провести оставшиеся матчи Кубка России. Порадовать болельщиков игрой», — заявил Геркус.

В 14-ти матчах текущего сезона РФПЛ Квинси забил шесть мячей и отдал семь результативных передач, а«Спартак» лидирует в чемпионате и опережает «Зенит» на 5 очков. «Локомотив» занимает 10-е место с 23-мя баллами.

Сусо, Адем Ляйич и еще два футболиста из Италии входят в сферу интересов «Спартака»

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: Советский Спорт