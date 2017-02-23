«Локомотив» арендовал Соломона Квирквелию

«Локомотив» продолжает усиление команды перед продолжением сезона. Стало известно имя очередного новичка «железнодорожников».

В московский клуб перешел защитник казанского «Рубина» Соломон Квирквелия. Грузинский футболист будет выступать за красно-зеленых на правах аренды, соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона. В «Локомотиве» Квирквелия будет играть под 33-м номером.

В текущем сезоне РФПЛ 25-летний футболист не сыграл за клуб из столицы Татарстана ни одного официального матча. В «Рубин» Соломон перешел в 2011 году.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Локомотив»