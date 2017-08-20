«Локо» берет реванш у «Спартака», Дзюба определился с новым клубом, ультрас «Краснодара» бунтуют против Галицкого. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 августа.
1. Премьер-лига. 7-й тур
«Рубин» одержал самую крупную победу в своей истории, «Локомотив» берет верх над «Спартаком», «Урал» и ЦСКА сыграли по нулям.
2. Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Краснодаре»
Руководство «быков» уже договорилось с петербургским клубом об аренде нападающего.
3. «Зенит» собирается приобрести Маттео Политано больше, чем за 15 миллионов евро
Руководство «Зенита» продолжает искать игроков, которые усилят команду в летнее трансферное окно.
4. Болельщики «Краснодара»: «Будем бойкотировать фан-сектор, пока руководство клуба публично не извинится перед фанатами»
Объединение фанатов «Краснодара» «Южная гвардия» заявило о бойкоте игр южан, пока руководство клуб не извинится перед ними.
5. Марко Боррьело пополнил СПАЛ
Новичок Серии A СПАЛ усиливает состав.
Фото: Сергей Дроняев