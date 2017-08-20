«Локо» берет реванш у «Спартака», Дзюба определился с новым клубом, ультрас «Краснодара» бунтуют против Галицкого. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РФПЛ. 7 тур. «Спартак» — «Локомотив» — 3:4. Москва. «Открытие Арена». 19 августа 2017 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 августа.

1. Премьер-лига. 7-й тур

«Рубин» одержал самую крупную победу в своей истории, «Локомотив» берет верх над «Спартаком», «Урал» и ЦСКА сыграли по нулям.

2. Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Краснодаре»

Руководство «быков» уже договорилось с петербургским клубом об аренде нападающего.

3. «Зенит» собирается приобрести Маттео Политано больше, чем за 15 миллионов евро

Руководство «Зенита» продолжает искать игроков, которые усилят команду в летнее трансферное окно.

4. Болельщики «Краснодара»: «Будем бойкотировать фан-сектор, пока руководство клуба публично не извинится перед фанатами»

Объединение фанатов «Краснодара» «Южная гвардия» заявило о бойкоте игр южан, пока руководство клуб не извинится перед ними.

5. Марко Боррьело пополнил СПАЛ

Новичок Серии A СПАЛ усиливает состав.

Фото: Сергей Дроняев

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