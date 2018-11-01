«Локерен» уволил тренера по подозрению в договорных матчах

Бельгийский футбольный клуб «Локерен» отправил в отставку главного тренера Петера Маэса. По некоторым данным, причиной стали подозрения в договорных матчах.

Как говорится в заявлении на официальном сайте команды, причина расставания с 54-летним специалистом — результаты команды. «Локерен» после 12 туров занимает последнее место, набрав всего шесть очков.

Однако, по данным бельгийских СМИ, настоящая причина в том, что Маэс находится под следствием. Он проходит по делу о коррупции в бельгийском футболе. Его подозревают в отмывании денег и договорных матчах.

Ранее полиция Бельгии провела 44 обыска по всей стране. Следственные мероприятия прошли в офисах «Андерлехта», «Брюгге» и ряда других клубов, а также в домах игроков, судей и руководителей команд.

По подозрению в договорных матчах арестовали арбитра Себастьена Дельферьера, еще одного судью Барта Фертентена и главного тренера «Брюгге» Ивана Леко. Последнего обвинили еще и в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

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Фото: Сергей Дроняев

Источник: Рейтинг Букмекеров

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