«Локерен» уволил тренера по подозрению в договорных матчах

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Бельгийский футбольный клуб «Локерен» отправил в отставку главного тренера Петера Маэса. По некоторым данным, причиной стали подозрения в договорных матчах.

Как говорится в заявлении на официальном сайте команды, причина расставания с 54-летним специалистом — результаты команды. «Локерен» после 12 туров занимает последнее место, набрав всего шесть очков.

Однако, по данным бельгийских СМИ, настоящая причина в том, что Маэс находится под следствием. Он проходит по делу о коррупции в бельгийском футболе. Его подозревают в отмывании денег и договорных матчах.

Ранее полиция Бельгии провела 44 обыска по всей стране. Следственные мероприятия прошли в офисах «Андерлехта», «Брюгге» и ряда других клубов, а также в домах игроков, судей и руководителей команд.

По подозрению в договорных матчах арестовали арбитра Себастьена Дельферьера, еще одного судью Барта Фертентена и главного тренера «Брюгге» Ивана Леко. Последнего обвинили еще и в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Спасти рядового «Мехелена». Крупный коррупционный скандал в Бельгии

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Рейтинг Букмекеров

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РПЛ. 7 тур. «Локомотив» — «Динамо» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 14 сентября 2018 г.

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью, Владимир Габулов расторг контракт с «Брюгге», сборная Аргентины попалась на контрабанде. Главные новости дня

Андрей Аршавин пишет книгу о «Кайрате»

Усэйн Болт

Усэйн Болт забил первые голы в профессиональном футболе

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 