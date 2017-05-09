«Ливерпулю» необходим Мохаммед Салах

Английский «Ливерпуль» намеревается усилить линию полузащиты в летнее трансферное окно. Одним из самых вероятных переходов является трансфер полузащитника «Ромы» Мохамеда Салаха.
По информации источника, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп является поклонником таланта 24-летнего игрока и хочет с его помощью укрепить состав в следующем сезоне.
При этом сообщается, что «волки» не горят желанием расставаться с одним из своих лидеров.
«Красные» уже пытались подписать египтянина в 2014 году, когда он еще выступал за «Базель», однако в то время футболист предпочел перейти в «Челси».
Контракт Салаха с «Ромой» рассчитан до июня 2019 года.
Напомним, в нынешнем сезоне футболист провел 38 матчей за римскую команду, в которых отличился 17 голами и 14 результативными передачами. Трансферная стоимость египетского полузащитника составляет 30 миллионов евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia