«Ливерпуль» забил два мяча «Порту», «Манчестер Сити» минимально проиграл «Тоттенхэму», ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 апреля.
1. Лига чемпионов. «Ливерпуль» забил два мяча «Порту», «Тоттенхэм» выиграл у «Манчестер Сити»
В еврокубке прошли первые четвертьфинальные матчи.
2. Александр Селихов пропустит четыре недели из-за травмы
В матче против ЦСКА (0:2) голкипер «Спартака» сломал палец.
3. «Атлетико» заинтересован в покупке Мауро Икарди
По ходу текущего сезона форвард «Интера» забил 10 голов в 22 матчах Серии А.
4. Леонардо Бонуччи может перейти в «Реал» из-за расистского скандала
Будущее защитника в «Ювентусе» находится под вопросом из-за слов в адрес одноклубника Мойзе Кина.
5. ЦСКА стал вторым финалистом Кубка Гагарина
В седьмом матче серии 1/2 финала москвичи обыграли СКА — 3:1.
Фото: Global Look Press