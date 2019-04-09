«Ливерпуль» забил два мяча «Порту», «Манчестер Сити» минимально проиграл «Тоттенхэму», ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 апреля.

1. Лига чемпионов. «Ливерпуль» забил два мяча «Порту», «Тоттенхэм» выиграл у «Манчестер Сити»

В еврокубке прошли первые четвертьфинальные матчи.

2. Александр Селихов пропустит четыре недели из-за травмы

В матче против ЦСКА (0:2) голкипер «Спартака» сломал палец.

3. «Атлетико» заинтересован в покупке Мауро Икарди

По ходу текущего сезона форвард «Интера» забил 10 голов в 22 матчах Серии А.

4. Леонардо Бонуччи может перейти в «Реал» из-за расистского скандала



Будущее защитника в «Ювентусе» находится под вопросом из-за слов в адрес одноклубника Мойзе Кина.

5. ЦСКА стал вторым финалистом Кубка Гагарина

В седьмом матче серии 1/2 финала москвичи обыграли СКА — 3:1.

Фото: Global Look Press

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