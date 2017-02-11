«Ливерпуль» хочет приобрести у «Реала» Начо

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Начо

Защитник «Реала» Начо Фернандес может продолжить карьеру в Англии.Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен летом усилить линию обороны.

27-летний воспитанник мадридцев является одним из кандидатов для англичан.

«Реал» оценивает Начо в 20 миллионов евро, а зарплата игрока – одна из самых низких в Мадриде. Прошлым летом Начо был близок к переходу в «Рому», но Зинедин Зидан убедил его остаться.

В этом сезоне Начо провел 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Ok Diario

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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