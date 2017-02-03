«Ливерпуль» хочет приобрести голкипера «Интера»

Автор: Антон Муша 0 Comments

Ханданович

Вратарь «Интера» Самир Ханданович может продолжить карьеру в Англии. На Хандановича претендует «Ливерпуль».

Английский клуб продолжает искать усиление вратарской линии: тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен как Симоном Миньоле, игравшим последние несколько матчей, так и Лорисом Кариусом, пришедшим в команду летом. Их вероятным сменщиком может стать 32-летний Ханданович, сообщают СМИ со ссылкой на итальянское издание Corriere dello Sport.

В этом сезоне словенец отыграл за «Интер» 22 игры и пропустил 19 мячей. Ранее сообщалось, что на Хандановича претендует «Рома».

Фото: Global Look Press
Источник: «Бомбардир»

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Антон Муша
Антон Муша
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