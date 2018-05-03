«Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, Инфантино собирается проводить мини-чемпионат мира каждые два года. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 мая.
1. Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч. «Ливерпуль» вышел в финал
«Красные», несмотря на поражение, стали вторыми финалистами турнира.
2. Джанни Инфантино собирается проводить мини-чемпионат мира
Новый чемпионат мира будет проводиться каждые два года по нечетным годам в октябре-ноябре.
3. Федерико Македа дисквалифицирован на четыре матча серии B
Македа сначала, лежа на газоне, пнул ногой одного игрока, а затем умышленно провоцировал другого футболиста «Кремонезе».
4. «Факел» вылетел в ПФЛ
Воронежский клуб следующий сезон проведет в третьем по силе дивизионе российского футбола.
5. Тренер и игроки эфиопской команды избили судью во время матча
В Эфиопии пришлось досрочно завершать матч 22-го тура чемпионата
Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 3 мая)
Фото: Global Look Press