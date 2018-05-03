«Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, Инфантино собирается проводить мини-чемпионат мира каждые два года. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Ливерпуль

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 мая.

1. Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч. «Ливерпуль» вышел в финал

«Красные», несмотря на поражение, стали вторыми финалистами турнира. 

2. Джанни Инфантино собирается проводить мини-чемпионат мира 

Новый чемпионат мира будет проводиться каждые два года по нечетным годам в октябре-ноябре. 

3. Федерико Македа дисквалифицирован на четыре матча серии B

Македа сначала, лежа на газоне, пнул ногой одного игрока, а затем умышленно провоцировал другого футболиста «Кремонезе».

4. «Факел» вылетел в ПФЛ

Воронежский клуб следующий сезон проведет в третьем по силе дивизионе российского футбола.

5. Тренер и игроки эфиопской команды избили судью во время матча

В Эфиопии пришлось досрочно завершать матч 22-го тура чемпионата

Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 3 мая)

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Хаби Алонсо

ЦСКА вышел в четвертьфинал Лиги Европы; Хаби Алонсо может получить 8 лет тюрьмы. Главные новости дня

Победы ЦСКА и «Зенита», рекорды Дани Алвеса и Игнашевича, возвращение Павлюченко. Главные новости дня

Andres Iniesta

Уход Иньесты, прощание Эмери с «ПСЖ». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 