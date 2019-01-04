«Ливерпуль» впервые проиграл в текущем розыгрыше АПЛ. Случилось это в 21-м туре

Автор: Евгений Морозов 0

Пеп Гвардиола

«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» (2:1) в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Команда Юргена Клоппа потерпела первое поражение в текущем сезоне АПЛ.

До этого тура на счету «Ливерпуля» было 17 побед и 3 ничьих.

«Обе команды показали настоящий футбол, мы обыграли отличную команду. С первой минуты «Ман Сити» показывал выдающуюся игру. Мы рады, что эта победа сократила отставание. Все пути открыты.

«Ливерпуль» мало пропускает, а мы забили два. Мы играли храбро и агрессивно. Соперник действовал быстро и опасно.

Нам было бы сложно, если бы мы сегодня проиграли. Но теперь мы отстаем от них на четыре очка, а соперник остается лидером. Нам предстоит еще много борьбы, но этот результат вселяет в нас уверенность», – сказал Гвардиола.

«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» вышел на 2-е место и отстает от «красных» на 4 очка.

Фото: Global Look Press
Источник:  BBC

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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