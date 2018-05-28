«Ливерпуль» вновь попытается приобрести Алиссона

Автор: Михаил Серебряков 0

Alisson Ramses Becker

Вратарь «Ромы» Алиссон по-прежнему находится в сфере интересов «Ливерпуля». Уже этим летом футболист может перебраться в английский клуб.

Мерсисайдцы намерены купить 25-летнего бразильца в межсезонье на фоне двух результативных ошибок своего голкипера Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

В январе «Ливерпуль» отказался платить за Алиссона 68 миллионов евро. Теперь «Рома» требует за вратаря не менее 100 млн. На игрока также претендует «Реал».

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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