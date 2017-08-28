«Ливерпуль» согласовал переход Наби Кейта из «РБ Лейпциг»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта продолжит карьеру в «Ливерпуле». Стороны согласовали трансфер 22-летнего гвинейского хавбека, который присоединится к английской команде 1 июля 2018 года.

Кейта уже проходит медицинский осмотр для своего нового клуба. «Ливерпуль» сейчас выплатит «РБ Лейпцигу» премию, а следующим летом – 48 миллионов фунтов отступных. Эта сумма выкупа как раз активируется через год. Напомним, этим летом англичане делали несколько предложений по Кейта, включая 75 миллионов евро, но получил отказ.

В минувшем сезоне Наби Кейта провел за «РБ Лейпциг» 31 матч в Бундеслиге, забил восемь мячей и сделал 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста The Times Пола Джойса

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»