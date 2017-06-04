«Ливерпуль» согласился заплатить за Салаха 40 миллионов

Полузащитник «Ромы» Мохамед Салах близок к переходу в «Ливерпуль». По информации источника, английский клуб готов заплатить за 24-летнего египтянина 40 миллионов евро, прописанные в контракте игрока в качестве отступных.

Ранее сообщалось, что футболист уже согласовал с красными соглашение, по которому будет зарабатывать 4,5 миллиона в год.

В нынешнем сезоне Салах провел за «Рому» в Серии А 31 матч, в которых забил 15 голов и сделал семь результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia