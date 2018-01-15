«Ливерпуль» прервал беспроигрышную серию «Манчестер Сити», Маурицио Сарри может оказаться в «Зените». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 января.

1. «Манчестер Сити» проиграл в АПЛ впервые с апреля 2017-го года

Команда Хосепа Гвардиолы уступила «Ливерпулю» на «Энфилде».

2. «Реал» готов включить Криштиану Роналду в сделку по Неймару

Президент «сливочных» Флорентино Перес хочет приобрести бразильца у «ПСЖ» после ЧМ-2018 и готов расстаться с Роналду.

3. Маурицио Сарри может сменить Роберто Манчини в «Зените»

В контракте итальянского тренера есть пункт об отступных в размере 8 млн евро.

4. «Динамо» интересуется Константином Раушем

Нынешний контракт футболиста с «Кельном» действует до 2021 года.

5. Наби Кейта не перейдет в «Ливерпуль» этой зимой

«РБ Лейпциг» сделал официальное заявление с целью прекратить все спекуляции относительно трансфера гвинейца.

6. Таблица трансферов РФПЛ. Зима-2017/18

Габриэль Торже перешел в «Антальяспор», Янн М’Вила стал игроком «Сент-Этьена».

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1