«Ливерпуль» помог России сохранить в место в рейтинге УЕФА

Две победы «Ливерпуля» над «Порту» в Лиге чемпионов лишили Португалию шансов обогнать Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Россия сохранит шестое место, что позволяет летом 2020 года заявить шесть клубов в еврокубки – три в Лигу чемпионов и три в Лигу Европы.

Несмотря на то, что все российские клубы завершили свое выступление в еврокубках, нашу страну уже никто не сможет опередить в рейтинге УЕФА. Россия имеет на своем счету 50,549 баллов по сумме выступлений за последние пять сезон. Ближайший преследователь – Португалия имеет 48,232 баллов.

Таким образом, даже если последний участник от Португалии, «Бенфика», выиграет все оставшиеся матчи, включая финал Лиги Европы, это позволит португальцам набрать только 10 зачетных очков. Для того чтобы опередить Россию, им необходимо набирать 12.

Таблица коэффициентов УЕФА (топ-10)

1. Испания — 102,855

2. Англия — 82,034

3. Италия — 74,725

4. Германия — 71,213

5. Франция — 58,498

6. Россия — 50,549

7. Португалия — 48,232

8. Бельгия — 39,900

9. Украина — 38,900

10. Турция — 34,600

Теперь в сезоне-2020/21, как и в сезоне-2019/20, нашу страну будут представлять три клуба в Лиге чемпионов (две в групповой турнир, одну – в квалификацию) и такое же число команд в Лиге Европы (одна в групповой турнир, две – в квалификации).