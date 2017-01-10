«Ливерпуль» планирует выручить с трансфера Мамаду Сако 23 миллиона евро

Руководство английского «Ливерпуля» готово расстаться с защитником Мамаду Сако в ближайшее время. Об этом сообщают европейские СМИ.

Как стало известно, «мерсисайдцы» оценивают трансферную стоимость француза в 23 миллиона евро. Продать 26-летнего футболиста «Ливерпуль» собирается в это трансферное окно. Сегодня стало известно о возможном переходе игрока в московский «Спартак».

В апреле Сако был дисквалифицирован за употребление допинга, но уже летом был оправдан. Однако с весны 2016 года Мамаду не играл за «красных» в официальных матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC