«Ливерпуль» — обладатель Лиги чемпионов, погиб Хосе Антонио Рейес, Маурицио Сарри может возглавить «Ювентус». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 июня.

1. Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» забил два безответных мяча «Тоттенхэму»

Мерсисайдцы выиграли главный еврокубковый турнир в шестой раз.

2. Погиб Хосе Антонио Рейес

Трехкратный обладатель Лиги Европы разбился в ДТП.

3. «ПСЖ» может арендовать Филиппе Коутиньо

В случае прихода бразильца клуб покинет Эдинсон Кавани.

4. «Челси» готов отпустить Маурицио Сарри в «Ювентус»

Лондонцы требуют от итальянского клуба выплаты компенсации размером в 5 млн евро.

5. Голландские и бельгийские клубы обсудили создание объединенного чемпионата

На мероприятии присутствовали делегаты «Аякса», ПСВ, «АЗ», «Фейеноорда», «Витесса», «Утрехта», «Стандарда», «Андерлехта», «Брюгге» и «Генка».

Фото: Global Look Press

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