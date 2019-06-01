«Ливерпуль» — обладатель Лиги чемпионов, погиб Хосе Антонио Рейес, Маурицио Сарри может возглавить «Ювентус». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 июня.
1. Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» забил два безответных мяча «Тоттенхэму»
Мерсисайдцы выиграли главный еврокубковый турнир в шестой раз.
2. Погиб Хосе Антонио Рейес
Трехкратный обладатель Лиги Европы разбился в ДТП.
3. «ПСЖ» может арендовать Филиппе Коутиньо
В случае прихода бразильца клуб покинет Эдинсон Кавани.
4. «Челси» готов отпустить Маурицио Сарри в «Ювентус»
Лондонцы требуют от итальянского клуба выплаты компенсации размером в 5 млн евро.
5. Голландские и бельгийские клубы обсудили создание объединенного чемпионата
На мероприятии присутствовали делегаты «Аякса», ПСВ, «АЗ», «Фейеноорда», «Витесса», «Утрехта», «Стандарда», «Андерлехта», «Брюгге» и «Генка».
Фото: Global Look Press