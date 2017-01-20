«Ливерпуль» намерен приобрести Джо Харта

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп лично заинтересован в услугах нынешнего голкипера «Торино» Джо Харта. Отметим, что права на английского вратаря принадлежат «Манчестер Сити».

По сообщениям СМИ, «мерсисайдцы» ведут переговоры с руководством «МС» и предлагают за игрока английской сборной около 15 миллионов евро.

По данным портала Transfermarkt.de, Джо Харт стоит те же 15 миллионов евро, которые предлагает за него «Ливерпуль».

Летом 2016 года, из-за не простых отношений между Хартом и Хосепом Гвардиолой, голкипер перешел в «Торино» на правах аренды.

В текущем сезоне Серии А Харт провел 18 матчей, пропустил 25 мячей, а 5 встреч отстоял на ноль. «Торино» занимает 9-ю строчку с 30-ю очками в активе.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport