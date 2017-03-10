«Ливерпуль» и «Ювентус» интересуются защитником «Реала» Данило

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Данило

Защитник «Реала» Данило может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Футболист попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Ливерпуля».

Представители 25-летнего бразильца уже обсуждали возможный переход Данило, но какие-либо детали неизвестны. В окружении игрока понимают, что Данило будет тяжело вытеснить из состава Карвахаля, и потому подыскивают ему новую команду.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет укрепить оборону, и Данило является одной из приоритетных целей, а «Ювентус» следит за бразильцем на случай ухода Дани Алвеса, которого ранее сватали в Китай.

На трансферном рынке защитник «Реала» оценивается в € 16 млн, а контракт игрока с мадридцами действует до лета 2021 годаю

Фото: Global Look Press
Источник: Metro

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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