«Ливерпуль» готов продать Филиппе Коутиньо в «Барселону»

Автор: Дмитрий Темников 0

Коутиньо

Переход полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» близка к завершению. В скором времени бразилец подпишет контракт с каталонцами.

Сегодня сообщалось о том, что представители сине-гранатовых прибыли в Англию для переговоров с руководством «красных». По некоторым данным, «Ливерпуль» согласился отдать своего игрока за 120 миллионов евро. Ранее 25-летний хавбек заявил о желании перейти в испанский топ-клуб.

Коутиньо перешел к мерсисайдцам в 2013 году. В составе команды полузащитник провел 136 матчей, в которых забил 31 гол.

Фото: Global Look Press
Источник:  ESPN

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