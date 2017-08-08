«Ливерпуль» готов продать Филиппе Коутиньо в «Барселону»

Переход полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» близка к завершению. В скором времени бразилец подпишет контракт с каталонцами.

Сегодня сообщалось о том, что представители сине-гранатовых прибыли в Англию для переговоров с руководством «красных». По некоторым данным, «Ливерпуль» согласился отдать своего игрока за 120 миллионов евро. Ранее 25-летний хавбек заявил о желании перейти в испанский топ-клуб.

Коутиньо перешел к мерсисайдцам в 2013 году. В составе команды полузащитник провел 136 матчей, в которых забил 31 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN