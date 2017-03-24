Лионелю Месси вынесут приговор 20 апреля

Автор: Никита Пронин 0 Comments

За три дня до Эль-Класико Лионель Месси узнает решение суда по делу о неуплате налогов. Аргентинец может сесть за решетку на почти на два года.

20 апреля будет вынесен приговор нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси. Футболисту «каталонцев» грозит тюремный срок в 21 месяц. Также сообщается, что вероятно арест заменят на штраф.

Напомним, что летом 2016 года аргентинец был обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму 4,1 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании Лео забил 25 голов и отдал восемь голевых передач в 25-и матчах. «Барселона» отстает от «Реала» на два очка и имеет на одну игру больше.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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Никита Пронин

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