Лионелю Месси подарят шоколадную фигуру самого себя в полный рост

Автор: Владимир Шевелев 0

Месси

Лионель Месси отмечает день рождения. Аргентинцу подарят шоколадную скульптуру самого себя в полный рост.

Московские кондитеры создали шоколадную скульптуру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в полный рост ко дню рождения аргентинца. Напомним, сегодня, 24 июня, аргентинскому форварду исполняется 31 год.

Команда из пяти сотрудников Московской кондитерской фабрики «Алтуфьево» делали скульптуру в течение недели. Отмечается, что на создание фигуры ушло 60 кг шоколада. Она будет установлена на праздничном торте, который также был приготовлен для именинника.

«Мы случайно узнали, что у Месси день рождения 24 июня. Подумали: а почему бы не сделать для Лео подарок? Например, шоколадную скульптуру самого себя? Мы передадим Лионеля Месси Лионелю Месси», — сказала кондитер Дарья Малкина.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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