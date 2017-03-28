Лионелю Месси грозит дисквалификация за оскорбление судьи

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может получить наказание за споры с арбитром. Игрок вступил в перепалку с судьей во время победного матча со сборной Чили (1:0).

По некоторым данным, Лионель оскорбил лайнсмена встречи. Однако члены бразильской бригады данного матча сказали, что никаких обзывательств со стороны капитана аргентинцев не было.

Несмотря на это, ФИФА все еще может дисквалифицировать 29-летнего форварда. Организация имеет право наказать футболиста даже в том случае, если арбитрами не подтверждается непристойное поведение с его стороны.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca