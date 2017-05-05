Лионель Месси отклонил предложение «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отклонил первое предложение клуба. Сообщается, что зарплата в новом контракте Лео составляет 30-35 миллионов евро.

Действующее соглашение сторон истекает летом 2018 года, и каталонский клуб в срочном порядке работает над новым контрактом для футболиста. Вполне вероятно, договоренность будет достигнута в ближайшие недели. Для переговоров с «Барселоной» в Каталонию прибыл отец и агент игрока Хорхе Месси, который регулярно поддерживает связь с руководством «Барселоны».

В текущем сезоне Ла Лиги Месси забил 33 мяча и отдал 11 голевых пасов. У «Барселоны» и «Реала» одинаковое количество очков, но у мадридского клуба один матч в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: AS