Лионель Месси: «Я хочу сыграть против Испании»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Лео Месси

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что хочет сыграть против сборной Испании. Игрок пропустил игру со сборной Италии из-за мышечного повреждения.

«Я тренировался нормально и не ощущал повреждения. Но все еще испытываю дискомфорт. Поэтому мы решили все прояснить.

Настроен оптимистично на матч во вторник. Я действительно хочу играть», – сказал Месси.

В этом сезоне аргентинец сыграл в 28  матчах, забил 25 голов и отдал 15 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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