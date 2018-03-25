Лионель Месси: «Я хочу сыграть против Испании»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что хочет сыграть против сборной Испании. Игрок пропустил игру со сборной Италии из-за мышечного повреждения.



«Я тренировался нормально и не ощущал повреждения. Но все еще испытываю дискомфорт. Поэтому мы решили все прояснить.

Настроен оптимистично на матч во вторник. Я действительно хочу играть», – сказал Месси.

В этом сезоне аргентинец сыграл в 28 матчах, забил 25 голов и отдал 15 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana